I dialoger där frågor och svar får mötas kan mycket födas. Det visste redan antikens filosofer, och det har bland annat bekräftats i fysikern Fritjof Capras böcker. Då han 1975 lät naturvetenskap och filosofi samtala i ”Fysikens Tao” blev det en bästsäljare på tjugo språk, och efter det har han i ytterligare nio böcker låtit olika infallsvinklar mötas.

Själv skulle jag ha mött Capra i ett vårligt Uppsalasamtal just som covid-19 börjat välta alla planer, så det mötet gick jag miste om. Men att samtal kan föras också över avstånd i tid och rum visar de böcker som vårt möte skulle ha rört sig om, Capras ”The science of Leonardo” från 2007 och ”Learning from Leonardo” från 2013.