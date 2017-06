Ariana Grandes konsert sålde slut på minuter

Ariana Grandes biljetter sålde slut på några minuter. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Popstjärnan Ariana Grande återvänder till Manchester på söndag för att uppträda tillsammans med Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher och Take That. Intäkterna från konserten kommer att gå till Röda Korsets "We Love Manchester emergency fund".

De cirka 45 000 biljetterna, som släpptes under torsdagen, tog slut på sex minuter, skriver E! Online.

Konserten hålls mindre än två veckor efter det att en självmordsbombare dödade 22 personer efter Grandes konsert i Manchester. Den kommer att äga rum på cricketarenan Old Trafford.