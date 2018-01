Århundradets entreprenör är död - Kamprad hyllas över världen

Ikeas grundare Ingvar Kamprad är död. Han blev 91 år.

Kamprad somnade in i sitt hem igår efter en kort tids sjukdom.

Kondoleanser från hela världen har strömmat in under dagen, från näringslivet, politiker och svenska folket. "Ingvar Kamprad var en sann entreprenör, som genom sitt livsverk Ikea bidrog till att föra ut Sverige i världen. Han var en jordnära person med ett stort engagemang. Jag och Drottningen hade så sent som i somras förmånen att samarbeta med honom i frågan om äldre människors boendesituation", skriver Kungen på Hovets hemsida.

Ingvar Kamprads Ikea manövrerade skickligt när världshandeln blev friare. Tillsammans med familjen Perssons H&M blev Ikea vinnare på globaliseringen. Att varor kunde köpas eller produceras i lågkostnadsländer och sedan säljas i stater med ett högre kostnadsläge, blev en vinstgenerator för internationella handelshus, skriver SvD:s Fredrik Braconier i sin minnesruna över den småländska världsentreprenören.

Allting pekar mot att Sauli Niinistö sitter kvar som Finlands president efter dagens val, troligen utan en andra valomgång.

Bland dem som förhandsröstat – över 36 procent av väljarna – har Niinistö fått 64.4 procent.

Ikväll ställs Sverige mot Spanien i finalen i handbolls-EM. SvD:s Anders Lindblad listar fyra nycklar som blir avgörande i den gastkramande matchen.