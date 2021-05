Argentina blir av med Copa América

Conmebol har inte meddelat den exakta anledningen men Argentina har varit hårt drabbade av coronaviruset de senaste veckorna. De senaste veckorna har antalet döda per 100 000 invånare i Argentina legat betydligt högre än i de svårt coviddrabbade länderna Brasilien och Indien, enligt statistik från Our World in Data.

Under måndagen kommer representanter från Conmebol att mötas för att diskutera nästa steg för Copa América. Den sydamerikanska fotbollsturneringen var tänkt att hållas i fjol.