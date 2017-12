I dag är vi många som bänkar oss. Förväntansfulla föräldrar som väntar på att telningarna ska tassa in. Otaliga medarbetare på arbetsplatser som kan låta axlarna sjunka ner under en stunds stämningsfull sång mitt i julstressen när arbetsgivaren ordnar med luciatåg. Alla som sätter sig med lite gofika framför tv:n på morgonen eller ser reprisen på kvällen för att i år avnjuta Kungsholmens gymnasiums kammarkör som sjunger in högtiden tillsammans med tre solister.