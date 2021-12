Årets ”klickmonster” på Hemnet

Foto: Askengrens Fastighetsmäklare

2: Drömmen om Bohuslän

En sommardröm i norra Bohuslän drog näst mest klick på Hemnet i år. Det rör sig om ett fritidshus cirka 30 meter från egen brygga. I detta skärgårdsområde mellan Fjällbacka och Grebbestad värderas enbart den sjönära tomten till 15 miljoner kronor. Mäklaren Johan Siborne berättar att eftersom dessutom huset är stort och präktigt – bland annat med sex rum och kök samt insprängda garage – så satte man prislappen 27 miljoner.

Att det blivit 219 000 klick vittnar enligt Hemnet om att längtan till landet varit stark även under pandemins andra år. Enligt Askengrens Fastighetsmäklare är detta objekt just nu ”vilande” i väntan på nya visningar under julen, men det går att bläddra i objektsbeskrivningen.