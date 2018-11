Väldesignade cityhotell, vilda djungelboenden och en egen paradisö. SvD Perfect Guide har valt ut några av de mest spännande nya hotellen just nu.

L’Oscar, London

Ett hotell är en sorts teater. Det menar den franske designern och arkitekten Jacques Garcia. Och det känns nästan som att man ingår i ensemblen när man stiger över tröskeln till något av hans många succéhotell: La Mamounia i Marrakech, Danieli i Venedig, Hôtel Costes i Paris och New Yorks Nomad. Nu har han förvandlat en gammal baptistkyrka i Londonstadsdelen Holborn till ett modernt boutiquehotell med 39 förföriskt inredda rum. Här matchas midnattsblå sammetssoffor med art déco-byråer och fantasifulla lampetter. På några ställen skymtar dessutom den gamla kyrkans bibliska motiv. Missa inte att äta middag i kapellet – på Baptiste Grill serverar Michelinkocken Tony Fleming gudomliga rätter.

Klimatpåverkan: En flygresa tur och retur till London släpper ut ca 0,5 CO2e ton växthusgaser. (Källa: Klimatkalkylatorn).

Four Seasons Deroches Island, Seychellerna

Turkost vatten, landsköldpaddor och djuphavsfiske. Som om det inte vore nog skryter Seychellerna även med att ha några av världens vitaste stränder. 23 mil från huvudstaden Mahé, på en liten ö omgiven av korallrev och orörda sandstränder, ligger nyöppnade Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island. Hotellets 71 bungalows och villor ligger direkt på stranden men har även utrustats med varsin pool. När solen går ner ordnas filmkvällar i det fria med en bioduk uppspänd mellan två palmer. Med ett kallt glas vitt, nypoppade popcorn och fötterna nerborrade i sanden är det lätt att inse storheten i begreppet egentid.

Klimatpåverkan: En flygresa tur och retur till Seychellerna släpper ut ca 8,6 CO2e ton växthusgaser. (Källa: Klimatkalkylatorn).

One & Only Gorillas Nest, Rwanda

Att plötsligt stå öga mot öga med en bergsgorilla långt upp bland Rwandas dimhöljda berg är ett möte man sent glömmer. Mellan de grönskande kullarna i nationalparken Volcanoes öppnade nyligen One & Only Gorilla Nest. På den rustika lodgen hittar man allt som förväntas av ett lyxhotell: smakfullt inredda rum, en niohåls golfbana och ett spa med bred behandlingsmeny. På restaurangen serveras rätter komponerade av det som växer i lodgens egen trädgård. Egenodlad mat i all ära, höjdpunkten är naturligtvis det garanterade mötet med någon av de åtta gorillafamiljerna som bor i bergen intill.

Klimatpåverkan: En flygresa tur och retur till Rwanda släpper ut ca 4,4 CO2e ton växthusgaser. (Källa: Klimatkalkylatorn).

Experimental Chalet, Verbier

Årets största snackis i Alperna är öppningen av Experimental Chalet i Verbier. I december slår gänget bakom trendiga Experimental Cocktail Club upp dörrarna till sitt första hotell här. Utöver läget stoltserar hotellet med eget spa, en restaurang där man serverar lokala delikatesser och – förstås – en cocktailbar. Den som vill fortsätta nattsudda när musiken stängs av tar trappan ner till nattklubben Farm Club. Räkna med ett överfyllt dansgolv och skidortens roligaste klientel. Ett välbehövligt tillskott på Verbiers nattklubbshimmel.

Klimatpåverkan: En flygresa tur och retur till Verbier släpper ut ca 1,1 CO2e ton växthusgaser. Ta gärna tåget istället. (Källa: Klimatkalkylatorn).

Six Senses Bhutan, Bhutan

Få länder bjuder på lika storslagna naturupplevelser som Bhutan, det

lilla kungariket som ligger inklämt mellan Tibet och Indien. Här öppnade nyligen hotellkedjan Six Senses fem intima resorter – utspridda över Himalayas bergslandskap. Upplev mineralrika bad på lodgen strax utanför huvudstaden Thimphu, bo mitt i naturen i det lummiga Bumthangdistriktet och njut av lugnet vid Mo Chu-floden. Tanken är att man under resan flyttar mellan de

olika destinationerna. Naturen, stillheten och god mat står i fokus på alla resorterna.

Klimatpåverkan: En flygresa tur och retur till Bhutan släpper ut ca 4,4 CO2e ton växthusgaser. (Källa: Klimatkalkylatorn).