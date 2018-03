Teamen har kört åtta dagars test under två veckor med en bil per team. Bara fyra dagars test per förare kan tyckas vara alldeles för lite. Men antalet testdagar är begränsade för att kostnaderna inte ska dra iväg, och mycket av testerna sker inte på banan utan i simulatorer med förarna samt datasimuleringar. Eftersom team som Mercedes, Ferrari och Red Bull har fyra till fem gånger så stor budget som de mindre teamen så är det så gott som omöjligt för de små teamen att komma ikapp.

Under större delen av förra säsongen var det en hård kamp mellan Lewis Hamiltons Mercedes och Sebastian Vettels Ferrari. Hamilton och Mercedes var dock klart starkare mot slutet och tog hem titeln.