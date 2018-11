Den tredje torsdagen i november, enligt fransk lag, går startskottet för försäljningen av årets Beaujolais Nouveau. ”Il est arrivée” skriker fransmännen då och festar loss på vin, musik och fyrverkerier samtidigt som miljontals flaskor nypressat och nytappat ska fraktas runt hela världen för direkt åtgång.

Beaujolais skönhet har främst varit dess flärdfrihet. Dess berömdhet började som ett enkelt vin, lätt, glatt, törstsläckande, inte alls kostsamt och det perfekta ackompanjemanget till Lyons rika, feta kök.

Klunkvänligt och bekymmerslöst var precis vad det var. Ända fram tills nittonhundratalets sista kvartal, då bägaren rann över. Svaret på vinernas stora efterfrågan och glädje blev massproduktion. Vinerna industrialiserades, späddes ut och maskerades. Så till den grad att världen fick nog. Regionens rykte föll, vinerna hånades och hela Beaujolais gick in i en identitetskris.

Att som konsument falla in i en fördom är inte alls svårt. Dess uppkomst är bevisligen sällan ogrundad. Men, fördomar tenderar att bli på tok för viljestarka och därmed leda till en förenklad och synnerligen begränsad idé.

Beaujolais Nouveau är inte den enda vinstilen som dragit ett helt område ner i nålsögat. Så gjorde också all förkastlig liebfraumilch. För att inte tala om hur den ljusrosa "lifestylerosén" brännmärkt i princip alla rosévinsproducerande länder på ett eller annat sätt. För plötsligt sprids en allmän idé om hur ett ursprung, en vinstil eller till och med en vinfärg, bör vara och smaka.

Vinkartan idag är alldeles för nyanserad för att tolkas med en förutfattad mening. Alla viner från Kalifornien är inte fruktbomber, tysk riesling är inte bara facilt söt, Sydafrika kan så otroligt mycket mer än bara rökiga boxviner och Beaujolais har all världens förutsättningar att göra komplexa, lagringsdugliga viner

Om vi tar oss tillbaka till Beaujolais och krisen; det fanns en liten skara producenter där som aldrig gav upp. Och på nittiotalet började en ny back to nature – rörelse att ta plats, kända som Gang of Four. Detta gäng om fyra vinbönder stod för kvalitet och en naturnära hållning. De visade att det går alldeles utmärkt att kombinera den saftiga glädjen av druvan gamay med att spegla känslan av dess växtplats och därmed göra riktigt bra vin. Och så småningom började dessa viljestarka karlar fungera som en modell för andra. Solsken spreds över Beaujolais och hastigt gjordes det goda framsteg över hela regionen.

Det nya Beaujolais är så mycket mer än bara Nouveau. Samtidigt som att ambitiös Nouveau inte är att underskatta. Det finns Beaujolais i alla olika stilar och format, från läskande bärig sportdryck till djupsinnigt och lagringsdugligt finlir.

Fortfarande tampas dock regionen med sviterna från förr. I mångas öron klingar Beaujolais fortfarande tunt och simpelt.

Självaste Einstein menade att det lättare att klyva en atom än en fördom. Jag vågar inte alls säga emot, men jag vågar hoppas att fördomarna faller i takt med att vi blir mer upplysta. För rent krasst, vin kan vara allt och inget, oavsett var det kommer ifrån. Skål för Beaujolais – il est arrivée!