Regissören bakom "The fast and the furious" och "Mumien" borgar för sitt eget kvalitetsmärke och levererar i varje tum i årets möjligen ärligaste struntfilm, eller ska vi säga -rulle?

Platsen är Alabama i amerikanska södern, som historiskt utsatts för de svåraste oväder, som orkanen Andrew som 1992 gjorde hundratusentals hemlösa och skördade dussintals människoliv. Här fick småbröderna Will och Breeze se sin far blåsa iväg mot en säker död. I dag är lillebror Will meteorolog och stormexpert medan storebror Breeze mest dricker bourbon.