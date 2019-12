Kjell är kommunalråd i en medelstor svensk kommun och han älskar att få saker och ting gjorda. Han tycker att det är för mycket motstånd i kommunfullmäktige och upplever att andra har svårt att dela de visioner han har. Projekt som kan sätta kommunen på kartan, men där det är svårt att räkna hem investeringarna på kort sikt. Kjell känner sig ofta som en driftig entreprenör bland trötta medarbetare. Det här med ”kommunal kärnverksamhet” tycker han är ett snävt perspektiv om man vill vara en kommun i framkant. Han ser till exempel hur en studsmatte-anläggning skulle kunna få småbarnsfamiljer att flytta till kommunen. Kjell är envis, duktig på att nätverka och har ett fast handslag. Därför brukar han över tid övertyga de flesta.

Kjell är en fiktiv karaktär som jag brukar spela inför vänner när jag ska förklara kommunpolitik, och tyvärr kom personen till mig i tanken när jag läste rapporten ”Arenakrasch” (Timbro) som släpptes i går. Författaren Erik Engstrand, student vid Handelshögskolan i Stockholm, har följt upp vad som hände med nio av de många arenor som byggdes runt om i landet under tidigt 2000-tal. Arenorna såldes då in som ett sätt att både skapa tillväxt och inflyttning till kommunerna med löftet att de inte skulle belasta skattebetalarna. Redan då varnade kritiker för motsatsen och att det fanns en stor risk för överetablering. I stället för att samverka började kommuner tävla med varandra. Besökskalkylerna byggde på dubbelräkning. Människor från omliggande kommuner skulle resa just till den egna kommunens arena. Problemet var bara att andra kommuner räknade med samma sak, fast åt motsatt håll. Plötsligt stod prestigearenor nära varandra.