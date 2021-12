En av det snart gångna årets mest inspirerande läsupplevelser har varit den unga brittiska musikjournalisten Kit Macintoshs ”Neon Screams: how drill, trap and bashment made music new again”.

Formulerat som ett ideologiskt manifest och provokativt uppspikat mitt i pannan på äldre generationers musikteoretiker, deklamerar Macintosh högljutt och övertygande hur auto-tune är en mer revolutionär uppfinning än någonsin elgitarren eller synten. Hans bevisföring koncentrerar sig, med viss rätt förstås, på titlens musikgenrer från Jamaica, Storbritannien och USA.