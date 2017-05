Arbogakvinnan: "Vi måste neka"

Pojkvännen har erkänt mordet och mordförsöket på föräldrarna.

Enligt honom körde kvinnan honom till stugan och försåg honom med mordvapnet.

Pojkvännen hade blod från pappan på sig som hittades i passagerarsätet på den bil som användes. Bilen tillhör kvinnans företag.

Pappan hade dna från pojkvännen under en nagel.

Skospår i sommarstugan matchar pojkvännens skor och storlek.

Kvinnan har inget alibi för kvällen och har lämnat omkring nio olika versioner av vad hon gjorde vid tiden för brotten.

Vittnen har sett två personer i bilen som körde mot sommarstugan.

Via lappar har kvinnan försökt påverka personer i sin omgivning och visat stor kunskap om hur brottet gått till.

Dödsorsaken är inte fastställd, men mycket talar för drunkning.

Kvinnan ska under året före dödsfallet ha försökt förmå tre personer i sin omgivning att döda mannen.

Halten kiselalger i mannens lungor talar emot att han drunknat i Hjälmaren.

42-åringen har sagt att hon varit i sommarstugan under kvällen, men analyser av hennes telefon visar att så inte var fallet.

Mycket kort efter makens död krävde hon att få ut pengar från den falska livförsäkringen.

Kvinnan har för andra personer uppgett falska orsaker till makens död: bilolycka, arbetsplatsolycka, överdos och hjärtstopp.

Anhöriga ska vittna om att kvinnan tidigare hotat att hänga maken samt att han var vältränad och bra på att simma.

