Arbetslösheten under åtta procent

Stadigt har det tickat ner, vecka för vecka, under våren. I slutet av förra veckan låg arbetslösheten på 7,9 procent, alltså för första gången under åtta procent sedan början av april förra året, ungefär en månad in i pandemin. Innan allt elände bröt ut låg arbetslösheten på 7,4 procent.

– Det ljusnar på arbetsmarknaden, men inte för alla, säger Annika Sundén och påminner om att långtidsarbetslösheten inte minskar, tvärtom.