Arbetslösheten ökar mest i storstäder

I slutet av september var 464 000 eller 9,0 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är en ökning med 111 000 personer eller två procentenheter på ett år. Men de senaste månaderna har arbetslösheten slutat att stiga.

Län med stor andel tjänstejobb – där krogar, hotell och annan liknande verksamhet har fått klappa igen – har drabbats klart allvarligast av coronakrisen. Det har fått arbetslösheten att öka mest i Stockholms län, plus 2,7 procentenheter på ett år. Tvåa i ökningsligan ligger Uppsala län, plus 2,2 procentenheter, följt av Västra Götaland, plus 2,1 procentenheter.