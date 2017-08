Det där med Hizbollah hade Trump inte en susning om. Tänk att världen kan vara så krånglig att förstå sig på. Foto: Alex Brandon

“Lebanon is on the front lines in the fight against Isis, Al Qaeda, and Hezbollah.”

Ledare

Det förklarade president Trump när han inledde den gemensamma presskonferensen den 25 juli med Libanons premiärminister Saad Hariri.

Robin Wright i The New Yorker tar det uttalandet som utgångspunkt för en essä om presidentens oförmåga att ta till sig hur världen utanför USA ser ut.

Att Hizbollah ingår i Libanons regering är uppenbart något presidenten inte har en susning om.

Hur kommer det sig? Det kan egentligen bara finnas två förklaringar. Antingen har han inte lust att lära sig om utrikes- och säkerhetspolitik, om världen utanför USA etc. Eller så saknar han förmågan att ta till sig det hans medarbetare har att berätta för honom.

Jag tror att en förklaring till är möjlig, nämligen att Trump ser alla relationer med omvärlden ur ett transaktionsperspektiv. Snabba affärer, helt enkelt.

Antingen ser Kina till att snabbt hantera problemet med Nordkoreas kärnvapen eller så blir Trump jättearg för att den ”affär” han trodde sig ha inte förverkligas på bumsen.

"Trump is quite a personality, and he likes to tweet,” Xinhua said in an editorial, as reported by The New York Times. “But emotional venting cannot become a guiding policy for solving the nuclear issue on the peninsula.”

Emotionella utbrott kan inte vara den princip enligt vilken kärvapenfrågan på den koreanska halvön löses, skriver alltså den kinesiska nyhetsbyrån i en kommentar till Trumps upphetsade tweets.

Slutsatsen är nog tyvärr att Trump inte är förmögen till något annat än det vi ser idag. Han är en kampanjpolitiker, inte en statsman som kan leda USA.