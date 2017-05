NEW YORK Donald Trump har gått hårt åt uppgifterna att hans svärson och nära rådgivare Jared Kushner skulle ha föreslagit att upprätta en hemlig kommunikationskanal med Ryssland i december.

Nyligen hemkommen från sin nio dagar långa utlandsresa – för vilken Trump fick beröm för att undvika utspel – gick han till attack mot medier på sitt Twitterkonto.

Med den numera kända hashtagen #Fakenews förklarade han att de nya uppgifterna om Kushner kan vara påhittade. Kushner är redan under FBI:s lupp, men inte brottsmisstänkt, för sina oredovisade kontakter med den ryska ambassadören Sergej Kisljak.

....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy!