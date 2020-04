Tävlingar, mästerskap och matcher flyttas fram eller ställs in. Tänk att det bara gått en månad sedan livet var normalt och det snackades förväntansfullt om allt som väntade under våren och sommaren: Allsvensk fotbollspremiär, hockeyslutspel, US Masters i golf, hockey-VM, fotbolls-EM och sommar-OS.

Nu är allt satt på paus. 2020 är framflyttat till 2021. Förhoppningsvis kan de uppskjutna evenemangen som fotbolls-EM och OS avgöras då i stället, men det är ingen som vet säkert med tanke på coronapandemins framfart. Idrotten får helt enkelt vänta och se, precis som övriga samhället, världen runt. Det går inte att förhandla med ett virus.