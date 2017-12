”Är svart, lesbisk, kvinna och soldat – har inte en chans”

”Jag skrev till Obama så fort jag hamnade i min cell. Jag skrev om don’t ask and don’t tell. Han var ju min högsta överbefälhavare. Jag fick aldrig något svar, men jag var så glad när regeln senare togs bort. Det var det bästa jag hade hört på väldigt länge”, säger Judah.

Bild 4 av 5