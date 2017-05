Föreställningen om nätet som en ekokammare, där var och en får sina egna åsikter bekräftade, har inget entydigt stöd i forskningen. I en ny bok ser Cass Sunstein med oro på den digitala miljöns påverkan på det demokratiska samtalet, men missar att algoritmerna även kan bidra till att spräcka filterbubblor.

Enligt Cass Sunstein styr nätet samhällsdebatten mot ­politisk fragmentisering, polarisering och extremism. Foto: Chih-Chung Johnny Chang/IBL

År 2005 genomförde några forskare i USA ett demokratiexperiment. Ett 60-tal medborgare delades in i smågrupper för att diskutera kontroversiella politiska sak­frågor. En fråga handlade om huruvida samkönade personer skulle tillåtas ingå registrerat partnerskap. En annan fråga handlade om huruvida USA borde underteckna ett internationellt avtal om att bekämpa global uppvärmning.

Experimentet var konstruerat på ett sätt som innebar att personer med konservativa värderingar satt i grupper för sig och personer med liberala värderingar satt för sig. Före och efter gruppdiskussionen fick varje enskild individ anonymt avge sin ståndpunkt i sakfrågan.

Resultaten av experimentet var entydigt. I nästan varje enskild grupp tenderade deltagarna att ha fått sina åsikter i sakfrågan förstärkta efter diskussionen. Konservativa personer som före diskussionen varit negativt inställda till registrerat partnerskap för samkönade var efter diskussionen ännu mer negativt inställda. Liberaler som ­varit positivt inställda till registrerat partnerskap var ­efter diskussionen ännu mer positiva.

Annons X

Samma mönster återfanns i frågan om global uppvärmning – såväl konservativa som liberaler fick sina ­ursprungliga uppfattningar förstärka genom gruppdiskussionen med likasinnade. De konservativa och de liberala grupperna blev också mer homogena i sina respektive uppfattningar. Dessa effekter åstadkoms trots att gruppdiskussionerna endast pågick i 15 minuter.

Experimentet återberättas i boken ”#republic. Divided democracy in the age of social media” (Princeton University Press), skriven av Cass R Sunstein som är professor vid Harvard Law School i USA. Sunstein argumenterar för att samtal med likasinnade tenderar att på ett olyckligt sätt förstärka våra ursprungliga uppfattningar i komplexa eller kontroversiella frågor och därigenom göra oss lite dummare.

Internet tenderar att bidra till en sådan utveckling, ­menar Sunstein, genom att styra samhällsdebatten i en riktning mot politisk fragmentisering, polarisering och till och med extremism. Centrala nätaktörer som Facebook och Google påverkar genom algoritmer vår nät­användning på ett sätt som gör att vi främst kommer i kontakt med fakta som bekräftar vår världsbild. Är du till exempel negativt inställd till flyktingmottagning lotsas du till nätsidor som innehåller negativ information om flyktingar och flyktingmottagning.

Cass Sunstein Foto: Kristina Bumphrey/IBL

Nätet möjliggör också för medborgarna att främst söka sig till platser där deras egna värderingar dominerar. Om du är negativt inställd till flyktingmottagning kan du till exempel via Twitter välja att främst följa konton som ger uttryck för en negativ inställning i den frågan. I litteraturen talas det om ”filterbubblor” eller ”ekokammare”.

Experimentet från USA 2005 gestaltar på så sätt en ständigt pågående digital verklighet, menar Sunstein. ­Utvecklingen skadar demokratin och måste bekämpas.

Har då Sunstein rätt i sina farhågor? Styrs vår vistelse på nätet verkligen i så stor utsträckning av algoritmer och av en medveten eller undermedveten vilja att undvika information som går på tvärs med våra egna uppfattningar? Och påverkas vi i så fall på ett så sätt som ger så långtgående konsekvenser för det offentliga samtalet och för den politiska demokratin?

Sant är att internet och framväxten av sociala medier i grunden har förändrat medielandskapet. Antalet plattformar för nyhetsrapportering och politisk debatt har ökat enormt snabbt och individen hanterar i allt större utsträckning sin informationsinhämtning själv, vid sidan av papperstidningar, radio och tv. Vi vet från tidigare forskning att politikernas utrymme i traditionella medier i valrörelserna minskar, i stället ökar utrymmet för journalister och politiska kommentatorer. På samma sätt försvagas de politiska sakfrågornas plats på medieagendan, medan analyser av det politiska spelet ökar i betydelse.

Sociala medier förändrar genom sin snabbhet, sin räckvidd, sin transparens och möjlighet till interaktivitet villkoren för politisk mobilisering. Egenskaperna hos sociala medier främjar nätverksorganisation, improvisation, flexibilitet och massaktioner – egenskaper som skiljer sig från de traditionella partiernas sätt att arbete. Banden mellan de politiska partierna och medborgarna har sedan länge försvagats. På bara 20 år har antalet svenskar som är medlemmar av ett politiskt parti mer än halverats. Medborgarnas politiska intresse och engagemang har inte minskat. Men intresset och engagemanget mobiliseras på annat sätt än genom de politiska partierna.

Maktförhållanden förändras. En politiker kan genom sociala medier runda journalister och mediernas traditionella nyhetsvärderingsprinciper för att i stället själv försöka nå ut med ett ofiltrerat budskap. Donald Trumps sätt att använda Twitter för att kommunicera direkt med medborgarna – eller åtminstone med sina över 28 miljoner följare – är det kanske mest slagkraftiga exemplet. Traditionella medier får vackert följa Trumps Twitterkonto för att kunna förmedla och följa upp nyheter kring den amerikanske presidenten.

Är denna utveckling bra eller dålig för den politiska demokratin? Om detta tvista de lärde. Teknologiska revolutioner, och digitaliseringen är en sådan, tillskrivs ofta enorma konsekvenser – antingen dystopiska eller visionära. Statsvetaren Nils Gustafsson påminner i sin avhandling ”Leetocracy: Political participation, social network sites and inequality” (2013) om ett klassiskt exempel, hämtat från Platons ­dialog ”Faidros” (ca 370 f Kr).

I dialogen berättar Sokrates om den egyptiske guden Teut som uppfann bokstäverna. Teut presenterar sin uppfinning för kungaguden Tamus och argumenterar för att bokstäverna kommer att göra människorna klokare och ge dem bättre möjligheter att minnas saker. Tamus avfärdar uppfinningen med att om människorna lär sig skriva så kommer de att bli mer glömska och mindre visa, eftersom de inte längre behöver känna och veta saker genom sitt hjärta.

Med sin bok skriver Cass Sunstein in sig på den mer dystopiska sidan av debatten. Det är synd, för det är nog inte där han egentligen vill befinna sig. Han påstår att digitaliseringen innehåller fler löften än risker, men han lyckas aldrig gestalta detta påstående. Hans förslag till hur man bäst bekämpar filterbubblor och ekokammare blir heller inte särskilt skarpa. Han efterlyser en ”culture of free ­expression” där människorna är ivriga att lyssna på ­varandras ståndpunkter och där debatten förs på arenor som är heterogena med avseende på åsikter, erfarenheter och framtidsdrömmar. Men han skriver väldigt lite om hur detta ideal ska kunna uppnås. Frågan är inte om ­internet behöver regleras, skriver Sunstein, utan hur. ­Sedan släpper han ämnet, och lämnar läsaren i sticket.

Forskningen ger en något motstridig bild av förekomsten av filterbubblor och deras konsekvenser. Visst går det att hitta studier som identifierar sådana bubblor och som ger visst stöd åt att de också skulle ha effekter. Sunstein lyfter ­förtjänstfullt fram flera av dem. Han visar till exempel hur liberaler och konservativa under de amerikanska mellanvalen 2010 på Twitter vidaresände (”re­tweetade”) inlägg från likasinnade i omfattande ”retweet networks”, men sällan eller aldrig kommunicerade med varandra. Sunstein visar också hur Facebooks algoritmer får användare att klicka på länkar vars innehåll bekräftar deras åsikter i en omfattning som de utan algoritmer inte hade gjort.

Men som Peter Dahlgren, doktorand i journalistik, ­medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, ofta påpekar i sin forskning om hur sociala medier påverkar användarnas världsbild är det också enkelt att hitta vetenskapliga studier som pekar i motsatt riktning.

Algoritmerna är inte så entydiga som de ibland framställs, menar Dahlgren. Visst visar algoritmerna länkar som relaterar till ett specifikt ämne, men länkarna relaterar utifrån olika perspektiv. Algoritmerna kan till och med bidra till att spräcka individens filterbubbla. Det kan också vara så att människor visserligen föredrar nyheter som bekräftar deras uppfattningar, men utan att det ­betyder att människor undviker nyheter som pekar i en annan riktning. Och även om människor verkligen und­viker nyheter som ifrågasätter deras övertygelser så är det inte säkert att de påverkas av det i särskilt nämnvärd ­utsträckning.

Dessutom, menar Dahlgren, är det ofta så att personer som är politiskt intresserade redan har en stark politisk uppfattning och de tar gärna del av motståndarsidans uppfattningar för att slipa sin egen argumentation. De som inte är politiskt intresserade tar över huvud taget inte del av politiska nyheter i särskilt stor utsträckning, varken från den ena eller andra sidan.

Förtjänsten med Sunsteins bok är i stället att den ställer relevanta frågor om hur nätet och sociala medier på­verkar det demokratiska samtalet och vårt sätt att leva tillsammans. Väljarna vänder de traditionella partierna ryggen, Donald Trump väljs till amerikansk president, britterna väljer Brexit och högerpopulisitiska rörelser har haft stora framgångar. Statsminister Stefan Löfven ut­ropade 2016 till ”orons år” och frågor om säkerhet och brott och straff har kommit att dominera samhällsdebatten.

Allting är i rörelse, och digitaliseringen är en del av denna rörelse. Men vi vet fortfarande väldigt lite om hur digitaliseringen påverkar maktförhållandena i dagens värld. Kanske börjar det bli dags för en ny maktutredning.