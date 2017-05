En hälsning till presidenten Foto: Charles Dharapak

Amerikansk politik fungerar på sitt speciella sätt just så som författningen stadgar.

Många har sett i TV och i medierna att president Trump firat att ”Obamacare är död” efter en omröstning i representanthuset.

Men så förhåller det sig inte.

Nu ska senaten utforma sin version av TrumpCare. Det kommer att ta sin tid och hela frågan är politisk dynamit. Det republikanska partiets ställning i kongressen kan påverkas i mellanårsvalet 2018.

När sedan senaten är färdig med sin version av den nya lagen ska de båda versionerna förhandlas till en version av den nya lagen och först därefter får presidenten en lag att signera.

Jag skrev nyligen om denna komplexa fråga:

Den amerikanske statsvetaren och filosofen Jason Brennan var nyligen i Stockholm och presenterade sin bok ”Efter demokratin” (Timbro). Det amerikanska originalet har en vassare titel:”Against Democracy”.

Jakob Stenbergs podcast Kongressen passade på att intervjua Brennan. Rekommenderas!

En intressant illustration till en av Brennans utgångspunkter - väljarnas okunnighet - gavs nyligen i ABCs talkshow ”Jimmy KImmel Live”. En reporter skickades ut och ställde frågan till medborgare på gatan om de föredrog ”ObamaCare” eller ”Affordable Care Act”.

Man behöver inte ha följt med mycket i amerikansk samhällsdebatt för att veta att Affordable Care Act är den hälso- och sjukvårdsreform som i efterhand kom att kallas ObamaCare efter presidenten som signerade lagen den 23 mars 2010.

Men ingen av de tillfrågade väljarna hade en susning om detta och de uttalade sig tvärsäkert om att det föredrog det ena (oftast ACA) framför ObamaCare.

Intervjuerna är mycket roande och tänkvärda.

En slutsats jag drar är att Affordable Care Act låter som något man får gratis medan ObamaCare varit föremål för en så intensiva republikanska attacker ända sedan 2010 att det inte är att undra på att det begreppet låter mindre tilltalande.

Fareed Zakaria skrev nyligen om amerikanernas förhållande till staten i en mycket tänkvärd krönika.

”While there are plenty of problems with Washington, the real reason so little gets done there is that the American people have wildly contradictory desires. They want unlimited amounts of health care, don’t want to be denied such care because they are sick (have “preexisting conditions”) and yet expect that costs should plummet. They want government out of their lives but revolt at the prospect of any slight cuts to its largest programs (Medicare, Social Security) or the removal of tax benefits for health care and home mortgages.”

Kort sammanfattat:

Amerikanerna har enorma krav på statliga insatser men är helt ovilliga att finansiera dessa med skattemedel.

Den som är intresserad av att fördjupa sig i ämnet rekommenderas läsa Eugene Steuerles bok ”Dead Men Ruling”.

Jag kan tänka mig att ”TrumpCare” i valrörelsen 2018 och i presidentvalet två år senare kommer vara minst samma problem för republikanerna som ObamaCare varit för demokraterna.