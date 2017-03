”Jag brukar säga att jag ser dåligt”, sa en av deltagarna på Synskadades riksförbunds språkseminarium där jag tillsammans med andra seende personer satt i panelen. ”Inte att jag är en person med synnedsättning.”

Diskussioner om hur grupper av människor bör benämnas och vad ett inkluderande språk faktiskt innebär har ökat väsentligt. En del av diskussionen har alltsedan 90-talet handlat om så kallade person först-konstruktioner, där person står först tillsammans med en efterställd bestämning, till exempel person med blindhet. Det främsta argumentet är att någon i första hand är en person och i andra hand har en funktionsnedsättning. Det anses därför mer inkluderande att säga exempelvis person med missbruk än missbrukare. Det var också därför som Unga synskadade vid årsskiftet bytte namn till Unga med synnedsättning.

Men riktigt så enkelt är det inte. I en brittisk studie från 2016 tillfrågades 3 400 personer med koppling till autism vilken benämning de föredrar och varför (”Which terms should be used to describe autism?”). De delades in i grupperna autistiska vuxna, föräldrar, praktiker, kliniker och forskare. Ingen benämning föredrogs av alla grupper, men vissa grupper hade klara favoriter. Autistiska vuxna och föräldrar föredrog till övervägande del autistisk. Kliniker och professionella föredrog mycket oftare person med autism. Det fanns helt enkelt olika uppfattningar om vad ett inkluderande språk innebär.

Studiens slutsats var att ett inkluderande språk borde definieras av de autistiska personerna själva. Det är nämligen nästan omöjligt att säga att ett ord är inkluderande i sig självt och i alla sammanhang och för alla. Även inom grupperna skiljer det sig åt, fick vi i den seende panelen lära oss av publiken med synnedsättningar. Det finns inte en benämning som kan stämplas som den inkluderande. I ett vardagligt sammanhang går det utmärkt att säga att en individ ser dåligt, medan en utredning om färdtjänst där en grupp ska benämnas kan kräva en tydligt definierad term som personer med synnedsättning. Precis som språket i övrigt behöver vi olika ord för olika sammanhang och stilnivåer. Och för att inkludera måste vi bejaka variation.