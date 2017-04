Är Londondimman påhittad?

Tower Bridge dold i den berömda ”Londondimman”. Foto: Dinendra Haria / WENN

Den är inte påhittad. Och visst – när man läser om Sherlock Holmes, Oliver Twist, Ebenezer Scrooge, Jack Uppskäraren eller någon annan gammal populärkulturell ikon från den brittiska huvudstadens förflutna njuter vi gärna av att svepa in vederbörande i ett tätt lager av fuktig dimma, men verkligheten var föga romantisk. Londondimman var ett barn av luftföroreningar, synnerligen ohälsosamma dylika.



Eländet hade medeltida anor och orsakade klagomål redan på 1200-talet, då den engelske kungen Edvard I sökte förbjuda koleldning eftersom den resulterade i alldeles för mycket rök. Myndigheterna kämpade dock i motvind. Engelsmännen ignorerade påbuden och fortsatte elda, vilket blev ett eskalerande problem när London svällde i storlek på 1500- och 1600-talen. Under sistnämnda sekel påtalades problemet upprepade gånger utan att något gjordes. Föroreningarna var som allra värst från andra hälften av 1800-talet till 1950-talet, då de blev så livsfarliga – fler än 4 000 människor lär ha dött i the Great Smog 1952 – att myndigheterna såg sig tvungna att införa drakoniska lagar för att bli av med all kolrök och svaveldioxid.

Och nu lydde folk. Alltså försvann Londondimman, och nästan lika fort som den blev historia blev den romantiserad. När jag bodde i London i mitten av 90-talet hörde jag ofta en och annan ur den äldre generationen referera till dimman som något som hörde ”den gamla goda tiden” till – när Churchill levde, Gud fortfarande var engelsman och solen aldrig gick ned över imperiet.