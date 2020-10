Mozarteum har Stockholms bästa schnitzel. Tolka det som att jag gillar allt med stället – smakerna, bemötandet, inredningen, känslan – inte som att jag har ätit mig längs en schnitzlad bana genom Stockholms husmanskosthak. Det ligger dessutom ett stenkast från Svenska Dagbladets kontor. På en av de där sajterna där man kan recensera restauranger skriver någon att tiden här har stått still sedan 1979. Men något annat slår en när man kliver in på Mozarteum. De serverar genuin husmanskost, men familjen som äger restaurangen har rötter i ett icke-skidåkande land. Försämrar det upplevelsen?

Det är ett känsligt ämne där det är lätt att trampa fel. När det gäller diskriminering i arbetslivet är det glasklart så att man inte får välja bort baserat på någons etnicitet. Alla ska ha rätt att konkurrera på lika villkor, oavsett härkomst eller bakgrund. Men när man rör sig in i upplevelseindustrin verkar delvis andra regler gälla, även om lagen kanske är tydlig. Kliver man in på en Joe & The Juice är det ganska uppenbart att urvalskriterierna har varit ”ung, snygg kille”. En tidigare anställd – en ”juicer”, som de kallas internt – berättade att de instruerats att flörta med alla tjejer. ”Målgruppen är tonårstjejer, de som jobbar där är snyggt ögongodis för tonårstjejer”, som han sade till SVT (9/12-16). Oavsett om det har skett diskriminering i lagens mening är det tydligt att man velat uppnå en viss effekt genom att anställa en viss sorts personer.