Är Donald Trump en ny Ronald Reagan?

Ronald Reagan 1989 Foto: Doug Mills

Henry Olsens bok ”The working-class republican: Ronald Reagan and the return of blue-collar conservatism” utkommer om några veckor.

Jag träffade honom idag på hans kontor på tankesmedjan Ethics and Public Policy Center i centrala Washington DC.

Vi har träffats flera gånger tidigare och varje möte inleds med en diskussion om läget i svensk politik; Henry är mycket initierad och följer särskilt opinionsmätningarna noga.

Hans bok handlar om Reagans republikaner – med fokus på den grupp av amerikanska väljare som brukade kallas ”Reagan democrats”, dvs tidigare demokratväljare som övergav det partiet och röstade på Reagan i valen 1980 och 1984.

1980 fick Reagan 50,7% av rösterna och vann 44 av USAs delstater.

Henry Olsens tes är att det republikanska partiet (GOP) har förutsättningar att bli ett majoritetsparti i amerikansk politik om man lär sig av Reagan.

GOP var majoritetsparti mellan 1898 och 1932 då FDR:s New Deal gjorde demokraterna till USAs dominerande parti under lång tid. Det budskap som GOP hade under sin framgångstid var tullmurar och säkra jobb med höga löner.

Det vill säga Donald Trumps kärnbudskap 2016.

Olsen:

- Det budskap som Trump fångade upp hade opinionsmätningarna sedan länge pekat ut, men GOP-politikerna hade inte tidigare valt den vägen – dvs varken budskap eller politiskt innehåll.

Jag kommer väl ihåg Reihan Salams och Ross Douthats bok “Grand New Party – How republicans can win the working class and save the american dream” som kom 2008.

Den satte inga spår I GOP-politiken men Henry Olsen säger nu till mig att han tror att hans bok nu kommer att leda till att detta budskap vinner brett gehör.

- Åtminstone tror jag att man kommer att lyssna på mitt budskap efter november 2017.

I november 2017 är det mellanårsval dvs hela underhuset och en tredjedel av senaten ska väljas. Olsen tror att det kommer att bli ett bakslag för GOP.

Han är inte imponerad av presidenten eftersom denne saknar en politik utöver frihandelsmotståndet och motståndet mot amerikanskt engagemang i krig utomlands. Men inte ens på de punkterna tycks Trumps särskilt konsekvent.

Reagan var varken liberterian eller socialist men han hade samma förmåga som Trump att kommunicera med arbetarväljarna.

-Men nu struntar Trump i dessa väljare.

Ross Douthat skrev i en bitsk krönika i New York Times i söndags om detta svek.

Runt Trump finns, menar Olsen, dels traditionella republikaner dels populister men populisterna saknar politiskt innehåll och de traditionella republikanerna är företagarnas parti - inte arbetarnas parti.

- Trump visar på den utmaning GOP har men han är inte lösningen eftersom han inte har förmågan att hålla en fast kurs.

Olsen menar att GOP måste se till att USAs arbetarklass får en nyskapad välfärdsstat, ett nytt socialt skyddsnät.

I en artikel i National Review för några dagar sedan skisserar han hur en skattereform skulle se ut som gynnar den breda amerikanska arbetarklassen.

Det är först med en sådan politik i grunden som USA kan ha en stabil frihandelspolitik, säger han.