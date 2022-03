Jag är uppvuxen i en tid som premierat risktagarna. Att låna pengar har varit i princip kostnadsfritt, och i dag tycks somliga ta de låga räntorna för givet. Under pandemin har börsens plussiffror – såväl som de användarvänliga köp- och säljapparna – lockat många nya investerare. Den som vill kan ägna kafferasten åt att scrolla Avanza, och upphaussningen av Gamestop och AMC har fått gemene man att slänga sig med begrepp som blankning och meme-aktier. Jag är en av dem som vallfärdat till börsen – driven lika mycket av girighet som fomo (fear of missing out).