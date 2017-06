Bob Dylan har levererat sin Nobelföreläsning. Foto: David Vincen/AP

Nämen alltså Bob. Inte ens jag, din mest troget medberoende, kan på något vis försvara detta halvtimmeslånga högstadiearbete till Nobelföreläsning. Denna 22 544 tecken långa sammanfattning av dina tre favoritböcker: ”Moby Dick”, ”På västfronten intet nytt” och ”Odysséen” som du valt att läsa in till tonerna av outhärdligt trist hiss-jazz i ett rum där din röst tycks studsa mot väggarna.

Jag försöker vant famla efter halmstrån, är ju expert vid det här laget. Men aldrig, inte sedan ”Renaldo & Clara” eller den där damunderklädesreklamen du var med i för nåt år sedan har det varit svårare.

Jag skrattade till lite på ett ställe under uppläsningen, där du citerar den brittiska barockpoeten John Donne: “The Sestos and Abydos of her breasts. Not of two lovers, but two loves, the nests.”. Och sedan lite hädiskt konstaterar: ”Jag vet inte vad det betyder heller. Men det låter bra. Och man vill att ens låtar ska låta bra.”

Egentligen borde jag väl inte vara så besviken över dessa banala val. Jag kände ju till din ”svennebanan fast amerikan”-sida.

Men i övrigt, även i valet av just John Donne, är detta bara så förutsägbart tråkigt. Du som alltid annars är allt annat än förutsägbar. Som gör tvärtom. Varför försöker du här istället tillfredställa de lärde genom att rapa ur dig denna tråkiga, manliga, vita och västerländsk kanon? ”Don Quijote”, ”Ivanhoe”, ”Robinson Crusoe”, ”Gullivers resor”, ”Två städer”..?

Egentligen borde jag väl inte vara så besviken över dessa banala val. Jag kände ju till din ”svennebanan fast amerikan”-sida. Att du inte är så svår egentligen. Jag brukar tycka att det är lite gulligt att du är så impad av barndomens hjältar som James Dean, Elvis eller Jack Kerouac. Att det gör gåtan Bob Dylan lite mer komplex. Det här följer ju samma linje. Men om det nu är så att Herman Meville, Erich Maria Remarque och Homeros verk har betytt mest för ditt låtskrivande, varför inte skildra hur de har gjort det istället för att bara återberätta den jättejättejättekända handlingen i dem?

Eller är allt ett skämt? Ska jag bara ta fasta på de första raderna i föreläsningen om hur du upptäckte Buddy Holly och genom honom ramlade över artister du aldrig hört talas om som Sonny Terry, Brownie McGhee, The New Lost City Ramblers och Jean Ritchie (för övrigt den enda kvinnan förutom några sjöjungfrur som du nämner i texten). Är det det du menar? Att det är så man ska hitta soundtracket i sitt liv, inte genom att prenumerera på klassikerserien? Den litterära uppräkningen kanske är en drift med Svenska Akademien – du ger dem pojkrummets bokhylla och ser om de nappar så lätt? Det som funkade i klassrummet, kanske funkar nu också? Ständiga sekreteraren Sara Danius kallar ju föreläsningen ”extraordinär” i sitt pressmeddelande, det indikerar möjligen att du var rätt ute.

Vänta jag måste läsa om din text igen. Det måste finnas nåt jag missat. Dissar du månne hela priset när du i sista stycket skriver att låtar är något annat än litteratur? Att de ska sjungas och inte läsas. Eller har du med stycket om Akilles för att du också bytt ett lugnt och stilla liv mot berömmelse och ära och nu bittert ångrar det? Inklusive att behöva skriva en skoluppsats fast du är 76 år fyllda?

