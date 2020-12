Som om inte amerikanska biografer redan gick på knäna kom på torsdagen en nyhet som sannolikt kommer att förändra den nuvarande biomodellen i grunden. Warner Bros meddelar att man släpper hela sin filmkatalog för 2021 samtidigt på bio och streamingtjänsten HBO Max (både Warner Bros och HBO Max ägs av Warner Media, som i sin tur ägs av medie- och telekoncernen AT&T).

För publikens del innebär detta att storfilmer som ”Matrix 4”, nyinspelningen av ”Dune”, ”Sopranos”-filmen ”The many saints of Newark” och monstermötet ”Godzilla vs. Kong” i USA alltså får streaming- och biopremiär samtidigt. Filmerna ska inte kosta något extra utan ingå i abonnenternas vanliga utbud (HBO Max kostar ungefär 130 kronor i månaden), där de finns tillgängliga att streama i 31 dagar.