Är det dags att störta sinnenas hierarki?

”Min begåvning sitter i mina näsborrar” hävdade Friedrich Nietzsche. Med det menade han att han kunde lukta sig till vad ­andra inte kunde uppfatta och att ­vetenskap möjliggörs i den ­utsträckning sinnena gör världen tillgänglig för oss. ”Ecce Homo” (1908) som han skrev mot slutet av sin karriär (och som en bedömning av sitt eget livsverk), kan förvisso läsas i förhållande till hans psykotiska tillstånd, där ett av sjukdomens kännetecken är ett förhöjt sensoriskt tillstånd. Men det som var speciellt var att han försökte lukta sig till filosofiska insikter gällande sinnenas roll för vetenskap och kunskap. Något som då knappast var eller ens nu är ett perspektiv som dominerar.

I antologin ”The senses and the history of philosophy” (Routledge) gör en rad forskare sinnena till en central ­utgångspunkt för ett filosofiskt, politiskt och socialt tänkande. Medan kapitalismen lockar konsumenter via sinnliga uttryck, har senmoderna västerländska kulturer ­avfärdat sinnena som medel för att tillgodogöra sig kunskap. Ett stort undantag utgörs av synsinnet; vi antas främst förstå världen genom att observera den. Det är inte minst något som kan spåras i den övertro på visualiseringstekniker vi ­omger oss med i allt från reklam, Youtube, Instagram, ­fotografi och film, till den industri av ”synförbättrare” som finns (jämför marknaden för glas­ögon med den för hörselapparater).