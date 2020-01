Nästan imponerande självsaboterande. Men sant? Som att Phoenix i maskopi med filmvägrande kulturministern Amanda Lind bestämt sig för att krossa priserna inifrån.

Jag får erkänna att kritik mot filmgalors existens varit ungefär lika provocerande som att argumentera för att jorden är platt, i mina ögon. Men självklart ser jag bristerna, hur mycket jag än försöker blunda för dem. Samtidigt ligger galornas relevans i själva viljan att bry sig och tron på att Brad Pitts eller Olivia Colmans tacktal är som ord från Gud. Men då kräver det att rätt filmer faktiskt vinner med jämna mellanrum, eller åtminstone får en chans att vinna.

Just därför tog jag det personligt när Adam Sandlers maniska, spelmissbrukande juvelerare i hyllade filmen Uncut gems inte fick enda Oscarsnominering i år. Försöker de rasera prisets betydelse med flit? Svaret finns i att Adam Sandlers varumärke inte går i linje med Oscarsgalan. De vill inte låta sig smutsas ner. En jurymedlem läckte anonymt till medier att hur fantastisk filmen än är, skulle det inte se bra ut efter Sandlers 30 år av infantil prutthumor, med få undantag som erkända rollen i Paul Thomas Anderson-filmen Punch-drunk love.

Som om realityfenomenet Samir Badran skulle glänsa i Ruben Östlunds nya film. Det går bara inte, menade anonyme juryrösten. Samma sak gällde för hur juryn valde att blunda för artisten Jennifer Lopez lysande svindlarstrippa i brott- och klassdramat Hustlers. Det går bara inte.

”Good news: Sandman can stop wearing suits”, var Adam Sandlers enkla kommentar på Twitter efter att Oscarsgalan ignorerade Uncut gems. Han tog det med ro och återvände till sina bylsiga basketshorts. På det sätt som bara går om du får 250 miljoner dollar av Netflix för att roa människor i tillståndet bakfull på gränsen till lobotomerad.

Så nyktrar Oscarjuryn till vissa år, plötsligt vinner en Moonlight eller The favourite. Eller varför inte And then we danced, den georgisk-svenska

filmen som tog hem Guldbaggens största priser. Och ordningen är återställd.

Med detta sagt, håll er vakna och se när jag fortsätter att vilja tro under tv-sändningen av Oscarsgalan natten till måndag. Ni vet, mellan reklampauserna.

Foto: Alamy