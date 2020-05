Avgrundsklyftan mellan Saudiarabien och Iran beskrivs ofta som ett nollsummespel. Den ena parten kan bara vinna om den andra förlorar. Maktspelare i respektive land ser uppenbarligen rivaliteten så när deras geopolitiska intressen hotas av motståndarsidan i Libanon, Syrien, Irak och Jemen, eller i Afghanistan och Pakistan. Kort sagt, där en sunnivärld möter en shiavärld. Denna rivalitet utgår inte från någon naturlag. Det är tvärtom skapad av politiska intressen. Dagens sekterism mellan sunni och shia – hatet mot den andre – sträcker sig mindre än ett halvsekel bakåt i tiden. Religion utnyttjas som vapen i kampen mellan två regionala stormakter.

Det tål att erinra om att Mellanöstern inte alltid har varit sekteristiskt som nu. Det måste inte heller förbli så i en framtid, argumenterar BBC-journalisten Kim Ghattas i sin nya bok ”Black wave” (Henry Holt). Bokens långa undertitel förklarar vad det handlar om: ”Saudi Arabia, Iran, and the forty-year rivalry that unraveled culture, religion, and collective memory in the Middle East”.