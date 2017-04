April, den grymmaste månaden!

Poeten T.S. Eliot (1888-1965). Samlingsverk där dikten ”The waste land” ingår. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy, Sjbooks / Alamy

Citatet tillhör inte den äldre historien utan hör hemma i ett av den modernistiska lyrikens portalverk, T.S. Eliots The Waste Land (”Det öde landet”, 1922). Vi hittar citatet i första raderna i diktverkets första del, ”De dödas begravning”:

April is the cruellest month, breeding / Lilacs out of the dead land, mixing / Memory and desire, stirring / Dull roots with spring rain.

April är den grymmaste månaden, den driver / syrener ur den döda marken, blandar / minne och åtrå, kittlar / stela rötter med vårregn.

Annons X

Om raderna läses i sitt sammanhang syftar Eliot uppenbarligen på att det som vi normalt uppskattar med april och våren – växtlighetens återkomst, blommor, etc. – är att betrakta som grymt, eftersom det driver fram bittra minnen och hågkomster. Det kan Eliot onekligen ha en poäng i, om vi anlägger ett vemodigt perspektiv på årstider och känslor. När allt det ljuvliga vaknar blir vi medvetna om vad vi har mist.

Så långt Eliot och litteraturvetenskapen. Den som så önskar kan dock lägga in en helt annan, mer socialhistorisk, betydelse i citatet. I äldre tid var verkligen april en grym månad. Dödligheten i bondesamhället ökade inte sällan vid denna tid på året. Detta sammanhängde med de missväxter med påföljande hungersnöd som med ojämna mellanrum drabbade oss ända till 1860-talet. I regel fanns det mat för att täcka det omedelbara behovet efter usla skördar under vintern, men när man kom fram till april hade många förråd sinat, och svälten stod för dörren. Eftersom det dröjde till nästa skörd, och eftersom det var svårt att få fram spannmålsleveranser innan isarna försvunnit och vägarna blivit ordentligt farbara, blev april inte sällan en krismånad för fattiga familjer på landsbygden.