Apples självkörande bil blir buss

Apples vd, Tim Cook. Foto: Richard Drew/AP

Utvecklingen av självkörande bilar har länge varit en av de hetaste sakerna bland de stora it-företagen. Det har också satt fart på de traditionella biltillverkarna som påverkas rejält om hela industrin ställs om.

Ett av de bolag det surrats mest om är Apple där investerarna ständigt frågar sig om bolaget ska lyckas få fram någon ny omvälvande produkt. Det är ju trots allt tio år sedan Iphone kom ut och förändrade mobilmarknaden.

Tidigare i år fick Apple också tillstånd att testa självkörande bilar i Kalifornien. Men det skulle då vara i tre stycken Lexus som anpassats för Apples teknik.

Enligt uppgifter i New York Times verkar det nu också klart att Apple svängt om. Planerna på att göra en självkörande Apple-bil gäller inte längre och bolaget riktar in sig på att få in sin självkörande teknik i bilar som andra tillverkare tagit fram.

Apple uppges nu också vara på väg att testa sin självkörande teknik i självkörande små bussar som ska användas av de anställda vid bolagets kontor utanför San Francisco. Bussarna ska förstås även gå till Apples nya rymdskeppslika kontor, Apple park.

De som lämnat uppgifter till New York Times uppger att Titan, kodnamnet för Apples projekt för självkörande bilar, drabbats av flera bakslag som lett till att bolaget fått ändra strategi. Det berodde bland annat på att projektet blev så omfattande när Apples ledning ville förändra det mesta av bilkörandet och hur en bil byggs upp.

En stor del av den interna debatten uppges ha handlat om ifall Apple skulle satsa på en helt självkörande bil eller om man skulle välja en enklare metod och ha en bil som kör själv på vissa sträckor men där föraren tar över ibland.

Efter att den långväga Applechefen Bob Mansfield tog över ledningen för bolagets bilprojekt bestämde ledningen sig, enligt New York Times, för att skrota planerna på en egenutvecklad bil. I stället ska man utveckla den underliggande tekniken för självkörande bilar och går därmed på samma linje som Googles/Alphabets bilbolag Waymo.

Apples koncernchef Tim Cook har tidigare också antytt att bilar bara är ett område där tekniken kan användas och att det mer handlar om utveckling av AI, artificiell intelligens. Det har förstås skapat spekulationer om vad han syftar på och de har handlat om allt från drönare till robotar som hjälper till i hemmet.