Apple gick om Microsoft som världens högst värderade börsbolag i måndagens intradagshandel på Wall Street, rapporterar Market Watch.

Tech-gigantens aktie var under kvällen upp 0,33 procent till 236,98 dollar per aktie vilket betyder ett marknadsvärde på 1 072 miljarder dollar. Samtidigt steg Microsoft 0,2 procent till 139,96 dollar per aktie och ett totalt börsvärde av 1 069 miljarder dollar, skriver sajten.