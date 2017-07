Dan Eliasson poserar iförd armbandet som man använder för att stävja övergrepp på festivaler med. Foto: Polisen

Det var efter händelserna på bland annat festivalen We are Stockholm 2015 som polisen tog fram en nationell lägesbild kring sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer. Lägesbilden visade att det finns ett stort mörkertal, och att den genomsnittlige gärningsmannen när det gäller sexuellt ofredande mot flickor är män mellan 15 och 25 år.

Nästan för exakt ett år sedan bestämde man sig därför att gå på offensiven: ”Nu går polisen ut utrustade med armband med texten ”tafsa inte” för att möta ungdomar. Armbanden kommer att delas ut under sommaren i samband med festivaler och andra större arrangemang riktade till ungdomar för att lättare få till ett samtal kring problemen och för att ungdomarna, såväl killar som tjejer, ska kunna visa att de har tagit ställning.”

”Armbandet nådde sitt syfte att skapa debatt och få fler att anmäla”, sade Dan Eliasson i en intervju på ledarsidan i mars (11/3). Debatt blev det onekligen. Utvärderingen av armbandens inverkan på anmälningsbenägenheten hittar jag emellertid ingen information om på polisens hemsida. Men det är möjligt att den finns.

Innan den har offentliggjorts förhåller jag mig aningen njugg; jag förstår så väl den goda intentionen, men kan inte låta bli att fundera över signalspråket. Det är något som skaver, när statens våldsmonopol använder sin kraft och sina resurser åt en sådan insats.

Just nu diskuteras om beslutet av FKP Scorpio att ställa in den ekonomiskt förlusttyngda Bråvallafestivalen nästa år, är den som arrangörerna anger: att förekomsten av sexbrott på festivalen blivit för stötande. Hur det än ligger till, är blotta förekomsten av den möjligheten djupt tragisk. På lördagen hade totalt elva sexuella ofredanden anmälts under festivalen.

Min gissning är att flera av partiledarna kommer att ta upp detta under sina anföranden i Almedalen. ”Vi accepterar inte det här”, kommer de att säga. ”Det måste få ett slut”, kanske de förkunnar. ”I Sverige ska unga kvinnor kunna gå på festival”. För detta kommer de att få applåder. Men god intention går lätt att vara frikostig med. Det är som att dela ut ett armband.

Av respekt för dem som ofredas i festivalsommaren, föreslår jag i stället att vi väntar med applåderna tills de konkreta förslagen presenteras för att stävja kvinnofridsbrotten.