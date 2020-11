“We can do better”, säger Facebook och Twitter. “Vi har skärpt säkerheten”, hävdar Star Stable. “Delete is our default”, utlovar Snap.

Självkritik blandat med stora ord, men som i slutändan visat sig vara lite värt. Att hindra personer, organisationer, eller nationer att använda deras plattformar på ett skadligt sätt är svårt, vilket SvD:s granskning Appövergreppen visat. Och ja – det är svårt. Men det är ingen naturlag att de här tjänsterna redan från början behöver vara så svåra att beskydda från personer med dåligt uppsåt. Företagen har själva – medvetet – valt att acceptera de negativa bieffekter som uppstått i utformningen av plattformarna.