Apoteapersonal fick inte gå hem – facket inkopplat

Agnes, som egentligen heter något annat, berättar för tidningen Dagens ETC hur de anställda låstes in på Apoteas lager i Morgongåva i början av april. Pandemin hade precis slagit till och rekordmånga ordrar kom in.

Enligt uppgifter ska arbetsledarna ha blockerat dörren och sagt att de fått ”order uppifrån” om att ingen fick lämna byggnaden. För att bli utsläppta var de tvungna att arbeta två och en halv timme obligatorisk övertid.