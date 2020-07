Drottning Viktoria blir förskräckt. Året är 1835 och hon befinner sig på besök i Londons zoologiska trädgård med anledning av deras nyöppnade utställning. Först förevisas majestätet en schimpanshanne iklädd sjömanskostym, därefter en orangutanghona i klänning. Sedan får det vara nog. Drottningen står inte ut med att underhållas av parkens nyförvärv – vilka hon uppfattade som motbjudande och högst pinsamma människor.

Hemkommen från sin jordenruntresa besökte Charles Darwin samma utställning, men drog andra slutsatser. För honom innebar mötet med människoaporna en insikt om hur deras och våra emotioner liknar varandra, något han långt senare, 1872, utvecklade i ”The expressions of the emotions in man and animals”. Länge var det en förbisedd bok och är än i dag Darwins kanske minst kända, möjligen vid sidan av hans nog så banbrytande verk om daggmaskar. Ett skäl till det ljumma mottagandet under Darwins levnad var att hans syn på djuren uttrycktes i ett språk som generade viktorianerna. Alltsedan Descartes mekanistiska syn på djur till senare tiders behaviorism har uppfattningen om djur i allmänt varit nedlåtande; skillnaden mellan dem och oss har ansetts väsensskild – vare sig de spökats ut i sjömanskostym och klänning eller inte.