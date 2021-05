Inget är som det brukar. Inte heller Vårsalongen på Liljevalchs. Förra året hann den öppnas i tid, innan pandemin slog till, men i år fick den traditionella vernissagen i januari skjutas upp. Sedan blev den aviserade öppningen mot slutet av april också framflyttad, trots att både Nationalmuseum och Moderna museet kört igång med slot-tider och allt annat vi lärt oss leva med. Fråga mig inte varför Liljevalchs spatiösa lokaler fick nobben av Stadshusets politiker.

När den folkkära utställningen nu öppnar för hundrade gången – ja, det är en slitstark tradition sedan 1921 – lär det köas extra mycket för att komma in, ingen vet ju om den kommer förbli öppen fram till det i dagsläget utlovade slutdatumet 22 augusti. Att ta in utställningar via en skärm kan ju aldrig ersätta ett fysiskt besök.