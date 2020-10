Ali och jag jobbade nattpass som städare på Kvickly båda två. Vi småpratade framför tv:n, när något om Israel flimrade förbi. ”Jag ska döda judarna!”, utbrast Ali på knagglig danska. Vafan säger du? Jag blev arg, han också. När vi lugnat ned oss lite visade det sig att Ali aldrig träffat en jude i hela sitt liv. När han fick veta att flera av mina närmaste vänner är judar blev han ställd. Judar var för honom mer något slags demonisk kraft, snarare än människor av kött och blod. Av sina 20 levnadsår hade alla utom det senaste tillbringats i Bagdads utkanter. Det är inte en ursäkt, men växer man upp i Mellanöstern marineras man i antisemitism från födseln, i skolan, hemmet, moskén.

För den som vill se antisemitism spridas helt öppet räcker det just nu med att söka på Cleopatra i sociala medier. Sedan det stod klart att legendens livsöde ska filmatiseras och att den israeliska skådespelerskan Gal Gadot fått rollen, har judehatet trendat. Upprörda röster menar att Gadot stjäl en roll, eftersom hon inte är från Egypten. Att Kleopatra hade sina rötter i det antika Makedonien tycks de inte känna till, eller strunta i. "Jews will not replace us", skanderade nynazister i USA för några år sedan. Samma mening återkommer i trådarna om Gal Gadot och Kleopatra. Judehatet bubblar lätt upp i Mellanöstern. Det ligger alltid och sjuder under ytan. Men inte bara där.