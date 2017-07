Antisemitisk artikel väcker brittisk ilska

Programledaren Claudia Winkleman (till höger), här med vännen Tess Daly. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Under rubriken "Ledsen, damer, men lika lön måste förtjänas" tog sig den irländske kolumnisten Kevin Myers an den senaste tidens kontrovers kring att två tredjedelar av tv- och radiojätten BBC:s bäst betalda medarbetare är män.

I texten menar Meyers att två av de högst betalda kvinnorna, Claudia Winkleman och Vanessa Feltz, har sitt judiska ursprung att tacka för att de tjänar så bra.

"Judar är generellt inte kända för att sälja sin talang till lägsta möjliga pris", skriver han enligt BBC.

Vidare argumenterar han att manliga programledare kan ha högre lön, eftersom de "arbetar hårdare, blir sjuka mer sällan och sällan blir gravida".

Den brittiska organisationen Campaign Against Antisemitism har lämnat in ett formellt klagomål till Ipso, Storbritanniens motsvarighet till Pressens Opinionsnämnd.

Efter påtryckningar från arga läsare har tidningen bett om ursäkt och artikeln är bortplockad från sajten.

Kevin Myers har tidigare förnekat Förintelsen i en kolumn från 2009, enligt BBC.