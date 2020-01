Nadjezjda Andrejevna Durova berättar i sin bok ”Kavalleristflickans anteckningar. Tilldragelse i Ryssland”, som just utkommit i svensk översättning av Nils Håkanson (Bokförlaget Ruin), om sin sjuttonde födelsedag den 17 september 1806. Hon räknar upp presenterna: en guldkedja från mor, en husarsadel med rosenrött schabrak och 300 rubel från far. När det blivit kväll går hon in på sitt rum, klipper av sig sina lockar, tar av sig sina kvinnokläder, klär sig i kosackuniform, som hon långt tidigare fått av sin far som är officer, går ut till stranden av floden Kama nära hemmet och lägger kvinnokläderna där, tar sin älskade häst Alkides och rider iväg. Den finaste presenten var friheten, och ingen skulle kunna ta henne för kvinna i den nya utstyrseln och med det korta håret.

På morgonen kom ekipaget fram till ett kosackregemente och Durova förklarade att hon ville bli soldat och fick ansluta sig till de reguljära trupperna. Här började hennes andra liv under det påhittade namnet Aleksandr Vasiljevitj. Hon kämpade med stor, ja dumdristig tapperhet under Rysslands krig mot Napoleon.