Antalet asylsökande oförändrat

Förra veckan sökte 63 personer om dagen asyl i Sverige, visar Migrationsverkets veckostatistik. Arkivbild. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

De slopade id-kontrollerna vid Köpenhamns flygplats Kastrup har inte gett någon tydlig effekt på antalet asylsökande i Sverige. I snitt sökte 63 personer om dagen asyl i Sverige under vecka 20. Det är fler än under de föregående två veckorna, men nästan exakt lika mycket som under januari–mars, då snittet låg på 63,3 per dag.

Förra året kom totalt 28 939 asylsökande, vilket motsvarar 79 personer om dagen. 2015 kom 162 877 asylsökande, det vill säga i snitt 446 personer om dagen.

Av de 439 personer som sökte asyl förra veckan var 19 ensamkommande barn. Hälften av dem som sökte asyl kom från Syrien, Irak, Afghanistan, Iran eller Somalia.