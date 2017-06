Ansiktskamera ska hitta terrorister i Berlin

Digital teknik med ansiktsigenkänning är på stark frammarsch och används redan i dag av polis i bland annat USA för att lokalisera brottslingar. Även svensk polis planerar försök.

En rad kommersiella användningsområden utvecklas också. Flygbolaget Finnair testar just nu på flygplatsen i Helsingfors teknik som gör det möjligt att checka in på flyget med hjälp av ditt ansikte. Resenärer som ingår i försöket får ladda upp bilder på sig själva i Finnairs androidapp.

I Samsungs nya telefon Galaxy S8 finns en ny funktion för ansiktsigenkänning som låter användarna låsa upp mobilen bara genom att titta på den.

Kortföretaget Mastercard har testat ett betalningssystem med ansiktsigenkänning via mobilen i USA och Nederländerna. Genom att ta ett foto på sig själv i mobilen som matchas mot en lagrad bild ska kunden kunna verifiera sin identitet utan att behöva använda lösenord eller pinkod.

