Anrika New Yorkers nya stjärnskott: ”Ville hämnas”

Welcome to the ”new” New Yorker!

Fem steg in på redaktionen serveras vi en första ordvits, av en passerande äldre man i kavaj. Han anspelar på flytten som tidningen gjorde 2015, från lokalerna vid Times Square till de nya i World Trade Center. Men frasen skulle också kunna ha en annan innebörd – det nittiofyra år gamla prestigemagasinet har nyligen bytt ut mer än bara lokalen.