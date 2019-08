Ännu ett nätläkarföretag etableras i Sörmland

Sörmland har under senare år blivit ett avgiftsparadis för digitala vårdföretag, då besöken inom primärvården är avgiftsfria i regionen. Anledningen är ursprungligen att regionen hade ett mål att göra primärvården till den första vägen in i vården, i stället för att gå via akuten. En satsning som, enligt Sörmlands tillförordnande hälso och sjukvårdsdirektör Bo Tideholm, inte haft någon verkan. Det har istället resulterat i att flera digitala vårdföretag utnyttjat den avgiftsfria primärvården och etablerat sig i regionen för att kunna erbjuda kostnadsfria besök via nätet.

– Det var inget vi önskade, men när andra digitala vårdgivare flyttade så kunde vi inte längre stå bredvid med höga avgifter, säger Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef på Min Doktor.