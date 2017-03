Ännu ett misstänkt mässlingsfall på SÖS

Södersjukhuset. Foto: Tomas Oneborg

Sju mässlingsfall har konstaterats i Stockholm under den senaste tiden, berättar Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholm. Under helgen har ytterligare ett barn med misstänkt mässling identifierats. Det var ett barn som var på akutmottagningen på Södersjukhuset, och som vårdades där.

– Det är ännu inte verifierat, men vi agerar som om det vore konstaterad mässling. Vi söker upp dem som befann sig på akuten samtidigt, och kontrollerar om de är vaccinerade.

Han säger att de tar utbrottet på allvar, men tycker inte att föräldrar ska drabbas av panik.

– Vi gör vad vi kan, och vi hoppas att det här ebbar ut.

Så gott som alla barn över 18 månader är vaccinerade i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, förklarar han. Vaccinationerna ges för att mässling är så väldigt smittsamt, och för att sjukdomen kan ge allvarliga följdsjukdomar.

– Ungefär en tredjedel av fallen ger komplikationer.

De som nu sjuknat in har varit mindre, ovaccinerade barn. Men det går att ge sprutan tidigare än vid 18 månader.

– Om man till exempel ska resa utomlands går det att ge sprutan från 12 månaders ålder. Om det kniper kan man till och med ge den från nio månader, men det får man diskutera med sin barnavårdscentral.

Det går också att ge sprutan inom tre dagar från smittotillfället till den som utsatts för smitta för att undvika att bli sjuk.

Förr var mässling vanligt, en barnsjukdom som alla "skulle ha" för att bli immuna. Äldre personer har oftast ett skydd mot sjukdomen efter att ha varit sjuka. Men det finns också oskyddade vuxna.

– Symptomen är feber, luftvägsbesvär, hosta och röda ögon. Efter fyra, fem dagar kommer röda utslag som börjar i ansiktet. De som har de här symptomen ska söka vård, men ringa först, så de kan få ett eget rum att vänta i, säger Per Follin.