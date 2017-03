Föga omdömesgill Foto: Carolyn Kaster

Att president Trump utsåg Michael Flynn till nationell säkerhetsrådgivare var i sig en stor skandal. Att Flynn hade ett särdeles dåligt omdöme var väl känt.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Vidden av detta dåliga omdöme blir alltmer väldokumenterat.

Det senaste är avslöjandet att den ryska propagandakanalen RT betalat Flygg stora belopp för att ”hålla föredrag”.

Annons X

Elijah Cummings, den ledande demokraten i House Oversight Committee, kommenterar:

“I cannot recall any time in our nation’s history when the President selected as his National Security Advisor someone who violated the Constitution by accepting tens of thousands of dollars from an agent of a global adversary that attacked our democracy. I also cannot recall a time when the President and his top advisers seemed so disinterested in the truth about that individual’s work on behalf of foreign nations—whether due to willful ignorance or knowing indifference.”