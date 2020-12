Ytterligare en svensk medborgare riskerar att avrättas i Iran, skriver SVT Nyheter. Mannen vid namn Habib Chaab har visats upp i iransk tv där han framför vad som verkar vara ett framtvingat erkännande om brott.

Anklagelserna handlar om terrorism. Habib Chaab uppges vara en ledargestalt inom separatiströrelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Svenska UD bekräftar för SVT allvaret i situationen.