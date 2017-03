Ännu en PPM-bjässe i blåsväder: Solidar utreds av FI

Solidar, den största renodlade PPM-förvaltaren vid sidan av Allra, är föremål för en undersökning hos Finansinspektionen. Foto: Tomas Oneborg

PPM-förvaltaren Allra är sedan drygt två veckor föremål för en stor granskning från Pensionsmyndigheten. Undersökningen gäller eventuellt brott mot avtalet mellan fondbolaget och Pensionsmyndigheten. Bolagets fonder har köpstoppats och det hela kan leda till att Allra blir utslängda från premiepensionens fondtorg.

Eftersom det är ett pågående ärende kan Lindholm inte gå in på vad det är i Solidars verksamhet man granskar.

SvD Näringsliv kan nu avslöja att Solidar, den största renodlade PPM-förvaltaren vid sidan av Allra, är föremål för en undersökning hos Finansinspektionen. FI genomför sedan i våras en granskning med fokus på ”intern styrning och kontroll” inom Solidars fondverksamhet.

– Det är en omfattande undersökning och vi tittar på en rad olika saker, säger Erik Lindholm, biträdande avdelningschef för marknadsuppförandetillsyn på Finansinspektionen.

Solidar har tio PPM-fonder med sammanlagt drygt 90 000 sparare. Tillsammans med Allras cirka 120 000 sparare blir det över 200 000 som har sitt sparande i bolag som nu hårdgranskas av myndigheterna.

– Undersökningen gäller intern styrning och kontroll och normalt innebär det att vi granskar att bolaget har en fungerande organisation, att man har en effektiv compliance-funktion och andra liknande frågor. Eventuella intressekonflikter i verksamheten är en annan central del, säger Lindholm.

Just intressekonflikter kan antas vara en del i Finansinspektionens undersökning av Solidar. Som SvD avslöjat var Solidars vd Roland Johansson tidigare storägare i ett värdepappersbolag på Malta vid namn DS Platforms. Idag ägs majoriteten i DS Platforms av Solidar.

Finansinspektionen är informerad om ägarförhållandena i DS Platforms, samt att Solidar Fonder använder DS Platforms bland sina handelsmotparter.

Bland bolagets kunder finns Solidars egna fonder, enligt uppgift från Solidar. Eftersom Roland Johansson i transaktionerna mellan Solidars fonder och DS Platforms är huvudägare för båda parter kan det alltså finnas underlag för intressekonflikter. Enligt rådande regelverk är Solidar skyldigt att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår i verksamheten.

– Rent hypotetiskt kan det finnas intressekonflikter som inte är kända men bolaget har alltså en skyldighet att dels identifiera sådana intressekonflikter och sedan hantera dem. Om vi bedriver tillsyn och vi finner att man inte har identifierat och hanterat intressekonflikter så innebär det att bolaget brutit mot regelverket, säger Lindholm.

– Intressekonflikten har självklart identifierats redan innan handel påbörjades. Finansinspektionen har också i detalj fått ta del av affärer som Solidar Fonder har gjort med DS Platforms, säger Roland Johansson i ett mejl till SvD.

DS Platforms är ett mycket lönsamt företag. Under perioden 1 april-31 december 2015 var vinsten före skatt 6,3 miljoner euro på en omsättning på 6,9 miljoner, enligt handlingar från finansinspektionen på Malta. En vinstmarginal på 91 procent.

Roland Johansson säger att samtliga affärer mellan Solidar och DS Platforms har gjorts i enlighet med reglerna för bästa möjliga resultat för fonden, så kallad ”best execution”.

– DS Platforms står under tillsyn av Malta Financial Services Authority som under våren 2016 för övrigt genomförde ett rutinplatsbesök med speciellt fokus på best execution-processer implementerade av företaget. De hade inga anmärkningar.

Det är för närvarande oklart vad FI:s undersökning kan tänkas mynna ut i eller när den kan vara klar.

– Det flesta undersökningar slutar med en rapport om vad vi har iakttagit och vad vi förväntar oss för agerande från bolaget framöver. Endast ibland slutar det med en sanktion, säger Lindholm.